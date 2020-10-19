مبعوث ترامب: على السعودية اتخاذ قرار التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش: إنه ينبغي على السعودية اتخاذ قرار بالتطبيع مع إسرائيل.



ووفق ما نقلته قناة (كان) الإسرائيلية، فقد قال المسؤول الأمريكي: "نجري محادثات إيجابية ومشجعة على عدة جبهات مع السعودية".



وأضاف: "في نهاية الأمر التطبيع هو قرار يتعين عليهم اتخاذه. نحن ننظر إليهم لفهم درجة الحرارة في المنطقة، سنعيش ونرى".



يذكر أنه ترأس بيركوفيتش إلى جانب وزير الخزانة (المالية) ستيفين منوتشين الوفد الأمريكي الذي سافر ظهر اليوم من تل أبيب رفقة وفد إسرائيلي إلى البحرين.