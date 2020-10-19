استطلاعات إسرائيلية: تراجع (ليكود) ونتنياهو.. وعودة صاروخية لنفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت استطلاعان للرأي العام الإسرائيلي، نُشرات نتائجهما مؤخرا تعزيز قوة تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتالي بينت، وتقليص الفارق مع حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.



وبحسب استطلاع القناة 12 الإسرائيلية، نشر تفاصيله موقع (عرب 48) فإنه لو جرت الانتخابات اليوم لجاءت نتائجها على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدًا؛ "يمينا" 22 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 17 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 15 مقعدًا؛ "أزرق أبيض" 10 مقاعد؛ "شاس" 9 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ6 مقاعد.



ووفق الاستطلاع سيفشل كل من حزب العمل (2%) و"البيت اليهودي" (0.6%) و"غيشر" (0.3%) و"ديريخ إيرتس" الذي شكله عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%).



وبموجب الاستطلاع تأتي نتائج المعسكرات وفقا للاصطفافات والتحالفات المتوقعة على النحو الآتي: معسكر اليمين 49 مقعدا (الليكود ويمنيا) والحريديون 16 مقعدا، ومعسكر "يسار الوسط" 33 مقعدا، الأحزاب العربية 15 مقعدا، و"يسرائيل بتينو" 7 مقاعد.



فيما جاءت نتائج استطلاع القناة 13 على النحو الآتي: الليكود 27 مقعدًا؛ "يمينا" 24 مقعدًا؛ "ييش عتيد – تيلم" 21 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 11 مقعدًا؛ "أزرق أبيض" 8 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 8 مقاعد؛ "شاس" 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، وأخيرا ميرتس بـ6 مقاعد.



وتتيح نتائج استطلاع القناة 13 الذي أجري بإشراف البروفيسور كميل فوكس، تشكيل حكومة صهيونية ضيقة من 61 عضو كنيست دون نتنياهو أو الحريديين، ما يعتبر نادر الحدوث حتى على المستوى النظري.



وتمكن النتائج الذي شمل عينة مكونة من نحو 1,100 شخص، بنسبة خطأ تصل إلى 3.9%، تشكيل حكومة يمين - وسط، يشارك فيها كل من "يمينا" و"يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" و"أزرق أبيض".