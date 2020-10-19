شؤون فلسطينية

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس خلال ثلاثة أيام

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس خلال ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو وحدة (مكافحة كورونا) في القدس علي الجبريني: إنّ عدد الإصابات المسجلة في المدينة بلغ 62 إصابة خلال ثلاثة أيام (22 الجمعة و20 السبت و20 الأحد)، مشيرًا إلى أنّ الانخفاض في أعداد الإصابات يدعو إلى التفاؤل، ولكن بحذر شديد.

وأشار الجبريني إلى تعافي 200 مريض خلال الأيام الثلاثة الماضية، لينخفض بذلك عدد الحالات الفاعلة والنشطة في المدينة إلى 450، من بينها 389 حالة طفيفة تتلقى العلاج في البيوت، و61 حالة أوضاعها متوسطة إلى خطيرة في المستشفيات والفنادق.

وكان عدد الإصابات النشطة قد وصل إلى ألفي حالة في منتصف شهر أيلول، لكنه انخفض مع بداية الإغلاق.

وذكر الجبريني أنّ عدد حالات الوفاة في المدينة بلغ منذ بداية الجائحة 79 حالة، آخرها لسيدة من سلوان يوم الجمعة الماضي.

ودعا الجبريني المواطنين إلى مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك بعد فتح المرحلة الأُولى من الإغلاق الذي استمر شهراً كاملاً.

وأكد على أنّ نمط الحياة لا يزال غير تقليدي من خلال الالتزام بارتداء الكمامات باستمرار، والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم التجمهر والحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم حتى لا تتجدد الإصابات، مثلما حصل بعد عطلة عيد الفطر السعيد حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

ودعا المواطنين إلى إجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس في محطتي جبل المكبر والشيخ جراح، معلناً عن فتح محطة فحص، اليوم الإثنين، في مدرسة شعفاط الثانوية للبنين بين الساعة الثانية من بعد الظهر والثامنة مساء.

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