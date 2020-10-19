شؤون فلسطينية

طقس الإثنين: حار في معظم المناطق الفلسطينية والحراراة أعلى من معدلها السنوي

طقس الإثنين: حار في معظم المناطق الفلسطينية والحراراة أعلى من معدلها السنوي
رام الله - دنيا الوطن
يكون الطقس اليوم الاثنين، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

  وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

  أما غدًا الثلاثاء، فيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو خريفياً معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-18 29-18 25-16 بيت لحم 30-18 29-18 25-16
رام الله والبيرة 29-17 28-17 24-15 طولكرم 33-21 32-21 28-19
نابلس 31-19 30-19 26-17 قلقيلية 33-21 32-21 28-19
جنين 34-20 33-20 29-18 سلفيت 30-18 29-18 25-16
طوباس 35-21 34-21 30-19 روابي 31-19 30-19 26-17
الخليل 29-17 28-17 24-15 غزه 32-22 31-22 29-20
أريحا 38-24 37-24 34-23 خانيونس 32-22 31-22 29-20
الأغوار الشمالية 36-22 35-22 32-21 رفح 33-21 32-21 30-19
والله تعالى أعلم

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