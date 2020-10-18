إسرائيل توجه طلباً رسمياً للبحرين لفتح سفارة في المنامة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم الأحد، بأن إسرائيل أرسلت طلبا رسميا إلى البحرين لفتح سفارة لها في المملكة.



وأوضحت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، قدم طلبا رسميا إلى نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، من أجل فتح سفارة لإسرائيل في المنامة، استكمالا لمعاهدة السلام وقعها البلدان في سبتمبر الماضي.



ويأتي ذلك بعد أن وقعت البحرين وإسرائيل في المنامة، الأحد على "بيان تاريخي مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية إيذانا ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين"، حسب بيان أصدرته المملكة.



كما أبرم الطرفان، خلال اجتماعات بين مسؤولين بحرينيين وإسرائيليين وأمريكيين في المنامة، اليوم، عددا من مذكرات التفاهم بينهما تتناول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.



وتمنح اتفاقات وبيانات اليوم أسسا لفتح البحرين وإسرائيل سفارتين لدى بعضهما بعضا مع توقيع مزيد من الوثائق لإقامة التعاون بين الطرفين.