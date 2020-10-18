مركز الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مركز الميزان لحقوق الانسان، بضرورة وقف العمل بعقوبة الاعدام في قطاع غزة، تمهيدا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.



جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المركز، مساء اليوم الأحد، تعقيبا على إصدار محكمة بداية غزة، حكما بالاعدام بحق ثلاثة أشخاص، متهمين بقتل المواطن أبو مدين.



وجدد مركز الميزان تأكيد موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام؛ كونها عقوبة تنتهك الحق في الحياة؛ وتشكل ضرباً من ضروب التعذيب؛ مطالبا بوقف العمل بعقوبة الإعدام في قطاع غزة، ولاسيما بعد انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



وأكد المركز أن التجارب الإنسانية أثبتت أن العقوبة لم تحقق الردع المطلوب بالإضافة لكونها غير رجعية، مشددا على ضرورة إيجاد عقوبات تكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة تحقيقاً لمقاصد القانون.



وكانت محكمة بداية غزة، قد أصدرت صباح اليوم الأحد الموافق 18/10/2020، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، على ثلاثة مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.



وأدانت هيئة المحكمة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عام) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عام)، حيث حكمت بمعاقبة المدان (م/د)، والمدان (ر/د)، والمدان (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، ومحاولة القتل بالاشتراك، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك وذلك خلافاً لمواد القانون.



وبهذا الحكم يرتفع عدد أحكام الإعدام منذ مطلع العام الحالي وحتى وقت صدور هذا البيان إلى (13) حكماً بالإعدام، و(27) حكماً بالإعدام منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص الحقوق المدنية والسياسية للعام 1989، الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام بتاريخ 7/6/2018.



وتجدر الإشارة الى أن هذا هو الحكم الثاني بعد أسابيع من إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل المنظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، ويخشى المركز أن تمس هذه الاستراتيجية بحق الدفاع للمتهمين.