ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

وفي وقت سابق، كشف مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، تفاصيل الحالة الصحية لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مشيراً إلى أن عريقات أُدخل إلى المستشفى ووضع في وحدة العناية المركزة لمرضى (كورونا).





وأضافت المستشفى: "وصل بحالة حرجة ويحتاج إلى عناية فائقة وأكسجين مكثف، وحالياً تشخص حالته بأنها حرجة-مستقرة، وطاقم الوحدة بقيادة البروفيسور رؤوفين بيزوف والبروفيسور فيرنون فان هاياردن يعتنون بعريقات ويبذلون جهوداً لتحسين حالته الصحية".

كشفت ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، تطورات ومستجدات الحالة الصحية لوالدها، عقب توجهه عصر اليوم إلى مستشفى هداسا في القدس للعلاج.وقالت دلال عريقات في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر" :"الحمد لله وضع الوالد مستقر، يحتاج للمتابعة الطبية الخاصة بمرضى زراعة الرئة وعليه شكرا لصلواتكم، الله يحمي الجميع".