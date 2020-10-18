خليل الحية: المرحلة الحالية "الأنسب" للتوصل لاتفاق وطني واسع

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته تأمل في التوصل لتوافق وطني واسع في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن هذه "المرحلة هي الأنسب لإمكانية التوصل لاتفاق.





جاء ذلك، خلال كلمة له في ندوة حول دور حركة الجهاد الإسلامي في ترتيب البيت الفلسطيني، وقال إن لها إسهامات كبيرة في المسيرة الوطنية الفلسطينية.



وأضاف الحية أن لحركة الجهاد دورا في إحياء خيار المقاومة وإحياء الأمل في قدرة الشعب على انتزاع حقوقه من براثن الاحتلال.



وأثنى الحية على جهود حركة الجهاد في الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحياء العمل المشترك والتأكيد على الثوابت، مبينا أن مسيرتها تكاملت حين انخرطت في العمل الجهادي وعلى رأسه العمل المسلح.



وأشار الحية إلى أن حركة الجهاد لها دور في ترتيب البيت الفلسطيني، وتأكيدها الرؤية الوطنية الجامعة في جميع المبادرات والاتفاقات التي شاركت فيها.



وأضاف أنها أكدت دائما خيار الشعب ولملمة الصف الفلسطيني، وكانت تبحث عن نقاط التوافق الوطني والقواسم المشتركة، مضيفا: "متوافقون معهم في حماية الثوابت، وأن نكون جسرا لشعبنا للعودة إلى وطنه".



رام الله - دنيا الوطن