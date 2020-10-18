الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و1520 إصابة بـ(كورونا)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 15 حالة وفاة و1520 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها محليّة.



وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (37573) حالة، كما سجلت (15) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (345) حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





رام الله - دنيا الوطن