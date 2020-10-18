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شاهد: البحرين توقع رسمياً على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بالمنامة

شاهد: البحرين توقع رسمياً على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل بالمنامة
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، ومندوبون إسرائيليون، في المنامة، على بيان مشترك بشأن التطبيع بين البلدين، 

جاء ذلك بعد أن عقدت مجموعات العمل المشتركة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الأحد، عدداً من الاجتماعات لبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء إعلان اتفاق التطبيع في واشنطن الشهر الماضي.

وترأس مجموعات العمل من الجانب البحريني كلاً من عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ومحمد ثامر الكعبي وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات، وإيمان أحمد الدوسري وكيل شؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

واستهدفت الاجتماعات وضع أطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في العديد من المجالات، وتحديد القطاعات الحيوية والهامة التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في تطوير مستقبل العلاقات بينهما.



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