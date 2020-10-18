شؤون فلسطينية

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس (كورونا)، لترتفع عدد حالات الوفاة إلى 271، وتسجيل 16 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 6518.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) للمواطن يوسف  ابراهيم محمد مصطفى طه (61 عاماً)، لترتفع عدد حالات الوفاة الى 93 حالة في المملكة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، إلى تسجيل 16 إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس (كورونا) في اوهايو، وميتشيغن، ونيوجرسي، وكينتاكي، ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3930، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين الى مصر للالتحاق بدراستهم، اعمالهم واسرهم، ومغادرة دفعه جديده صباح اليوم الى أميركا.

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