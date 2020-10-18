دولي

الصحة التركية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) منذ 8 مايو

الصحة التركية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس (كورونا) منذ 8 مايو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 1813 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ 8 أيار/ مايو.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1815 شخصا، ليصل إلى مستوى 347493 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وهذه الحصيلة هي الأكبر في تركيا منذ 8 أيار/ مايو وتشير إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس الذي بلغ يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 1693 حالة، وفي 16 أكتوبر 1812، وفي 17 أكتوبر 1723.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 9296 شخصا بعد تسجيل 72 حالة جديدة مقابل 66 في 15 أكتوبر، و73 في 16 أكتوبر، و71 في 17 أكتوبر.

وأعلنت عن شفاء 1504 مرضى ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 304003 أشخاص.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي يثير جدلا في البلاد حول ضرورة إعادة القيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

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