مستشفى هداسا: حالة عريقات الصحية حرجة ووضعناه بوحدة العناية المركزة

كشف مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، تفاصيل الحالة الصحية لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مشيراً إلى أن عريقات أُدخل إلى المستشفى ووضع في وحدة العناية المركزة لمرضى (كورونا).





وأضافت المستشفى: "وصل بحالة حرجة ويحتاج إلى عناية فائقة وأكسجين مكثف، وحالياً تشخص حالته بأنها حرجة-مستقرة، وطاقم الوحدة بقيادة البروفيسور رؤوفين بيزوف والبروفيسور فيرنون فان هاياردن يعتنون بعريقات ويبذلون جهوداً لتحسين حالته الصحية".





رام الله - دنيا الوطن