دولي

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة الإيطالية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ما يمثل أعلى ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ بدء التفشي في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11075، ليصل إلى مستوى 414241 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في البلاد، وتأتي بعد أن بلغ هذا العدد يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 10010 حالات، و10925 في 17 تشرين الأول/ أكتوبر.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 69 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36543 حالة.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالتالي كذلك ارتفاعا حيث بلغ هذا العدد في إيطاليا يوم 16 أكتوبر 55 حالة، وفي 17 أكتوبر 47.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا) رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أمس السبت، أنه سيعلن الأحد عن إجراءات جديدة تأتي في مسعى إلى الحد من انتشار العدوى في أراضي البلاد.

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