شؤون فلسطينية

العُمري: تشغيل محطة قلنديا ولا عودة إلى مربع الانقطاعات المزعج

العُمري: تشغيل محطة قلنديا ولا عودة إلى مربع الانقطاعات المزعج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن تشغيل محطة قلنديا والتي ستحمي مناطق امتيازنا من سياسة تخفيف الأحمال التي كانت تمارس من قبل شركة كهرباء اسرائيل، وتحد من الانقطاعات بشكل ملحوظ خاصة في ذروة المرتفعات والمنخفضات الجوية.

وأكد العُمري خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء اليوم الأحد، أن جهود ضخمة بُذلت بهدف تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء القادم، وأننا استطعنا وبالتعاون مع كافة الشركاء تذليل العقبات وانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيحقق الأمن الكهربائي لمشتركينا في كل مكان.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال توقيع الاتفاقية عن سعادته أيضاً لتشغيل محطة "صرة" التي ستغذي مناطق شمال الضفة الغربية، وشكره العميق لجهود الحكومة الفلسطينية والشركاء ذات العلاقة والشأن ممثلةً برئيس الوزراء د.محمد أشتيه، ورئيس سلطة الطاقة م.ظافر ملحم، بالإضافة لمكتب رئيس الوزراء،
ومجلس إدارة شركة كهرباء القدس وطاقمها الفني لما بذلوه من جهود ضخمة، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة النقل زياد جويلس، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد عديلي ورئيسها التنفيذي م.حمدي طهبوب، وكافة الاستشاريين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

بدروه، قال رئيس الوزراء خلال استقبال الجهات الموقعة للاتفاقية بمكتبه في رام الله "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".

أخبار ذات صلة

كشف تفاصيل اجتماع الأمناء العامون للفصائل برام الله بشأن تطورات الحوار الوطني

كشف تفاصيل اجتماع الأمناء العامون للفصائل برام الله بشأن تطورات الحوار الوطني

مركز الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية

مركز الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

خليل الحية: المرحلة الحالية &#34;الأنسب&#34; للتوصل لاتفاق وطني واسع

خليل الحية: المرحلة الحالية "الأنسب" للتوصل لاتفاق وطني واسع

الدين العام الفلسطيني يُسجل رقماً قياسياً جديداً

الدين العام الفلسطيني يُسجل رقماً قياسياً جديداً

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

مستشفى هداسا: حالة عريقات الصحية حرجة ووضعناه بوحدة العناية المركزة

مستشفى هداسا: حالة عريقات الصحية حرجة ووضعناه بوحدة العناية المركزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدرستين في بيت لحم بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في العالم

عائلة الرقب تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مسجد الأنصار بخانيونس

عائلة الرقب تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة مسجد الأنصار بخانيونس

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 أسيراً مضرباً لزنازين العزل الإنفرادي

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل 60 أسيراً مضرباً لزنازين العزل الإنفرادي

مسؤول إسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين مقابل علاج عريقات

مسؤول إسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين مقابل علاج عريقات

(أونروا) تُعلن الفئات المستثناة من توزيع الكابونات الغذائية بقطاع غزة

(أونروا) تُعلن الفئات المستثناة من توزيع الكابونات الغذائية بقطاع غزة

(فتح): نقل عريقات لمستشفى هداسا الإسرائيلي لا علاقة له بإصابته بـ(كورونا)

(فتح): نقل عريقات لمستشفى هداسا الإسرائيلي لا علاقة له بإصابته بـ(كورونا)

اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

منوعات

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية &#34;على رمش عيونها&#34;

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها"

حمدي الوزير: &#34;أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين&#34;

حمدي الوزير: "أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين"

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و1520 إصابة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 15 وفاة و1520 إصابة بـ(كورونا)

التحالف: الحوثيون قصفوا المدنيين في صعدة بصاروخ بالستي

التحالف: الحوثيون قصفوا المدنيين في صعدة بصاروخ بالستي

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة

وزير الري المصري يحذر من ملء سد النهضة وتشغيله دون تنسيق

وزير الري المصري يحذر من ملء سد النهضة وتشغيله دون تنسيق