العُمري: تشغيل محطة قلنديا ولا عودة إلى مربع الانقطاعات المزعج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن تشغيل محطة قلنديا والتي ستحمي مناطق امتيازنا من سياسة تخفيف الأحمال التي كانت تمارس من قبل شركة كهرباء اسرائيل، وتحد من الانقطاعات بشكل ملحوظ خاصة في ذروة المرتفعات والمنخفضات الجوية.



وأكد العُمري خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء اليوم الأحد، أن جهود ضخمة بُذلت بهدف تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء القادم، وأننا استطعنا وبالتعاون مع كافة الشركاء تذليل العقبات وانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيحقق الأمن الكهربائي لمشتركينا في كل مكان.



وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال توقيع الاتفاقية عن سعادته أيضاً لتشغيل محطة "صرة" التي ستغذي مناطق شمال الضفة الغربية، وشكره العميق لجهود الحكومة الفلسطينية والشركاء ذات العلاقة والشأن ممثلةً برئيس الوزراء د.محمد أشتيه، ورئيس سلطة الطاقة م.ظافر ملحم، بالإضافة لمكتب رئيس الوزراء،

ومجلس إدارة شركة كهرباء القدس وطاقمها الفني لما بذلوه من جهود ضخمة، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة النقل زياد جويلس، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد عديلي ورئيسها التنفيذي م.حمدي طهبوب، وكافة الاستشاريين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.



بدروه، قال رئيس الوزراء خلال استقبال الجهات الموقعة للاتفاقية بمكتبه في رام الله "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".