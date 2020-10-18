العُمري: تشغيل محطة قلنديا ولا عودة إلى مربع الانقطاعات المزعج

العُمري: تشغيل محطة قلنديا ولا عودة إلى مربع الانقطاعات المزعج
رام الله - دنيا الوطن
أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن تشغيل محطة قلنديا والتي ستحمي مناطق امتيازنا من سياسة تخفيف الأحمال التي كانت تمارس من قبل شركة كهرباء اسرائيل، وتحد من الانقطاعات بشكل ملحوظ خاصة في ذروة المرتفعات والمنخفضات الجوية.
وأكد العُمري خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء اليوم الأحد، أن جهود ضخمة بُذلت بهدف تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء القادم، وأننا استطعنا وبالتعاون مع كافة الشركاء تذليل العقبات وانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيحقق الأمن الكهربائي لمشتركينا في كل مكان.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال توقيع الاتفاقية عن سعادته أيضاً لتشغيل محطة "صرة" التي ستغذي مناطق شمال الضفة الغربية، وشكره العميق لجهود الحكومة الفلسطينية والشركاء ذات العلاقة والشأن ممثلةً برئيس الوزراء د.محمد أشتيه، ورئيس سلطة الطاقة م.ظافر ملحم، بالإضافة لمكتب رئيس الوزراء،
ومجلس إدارة شركة كهرباء القدس وطاقمها الفني لما بذلوه من جهود ضخمة، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة النقل زياد جويلس، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد عديلي ورئيسها التنفيذي م.حمدي طهبوب، وكافة الاستشاريين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
بدروه، قال رئيس الوزراء خلال استقبال الجهات الموقعة للاتفاقية بمكتبه في رام الله "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".
أعلن هشام العُمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام عن تشغيل محطة قلنديا والتي ستحمي مناطق امتيازنا من سياسة تخفيف الأحمال التي كانت تمارس من قبل شركة كهرباء اسرائيل، وتحد من الانقطاعات بشكل ملحوظ خاصة في ذروة المرتفعات والمنخفضات الجوية.
وأكد العُمري خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء اليوم الأحد، أن جهود ضخمة بُذلت بهدف تشغيل محطة قلنديا قبل الشتاء القادم، وأننا استطعنا وبالتعاون مع كافة الشركاء تذليل العقبات وانجاز هذا المشروع الحيوي والمهم، والذي سيحقق الأمن الكهربائي لمشتركينا في كل مكان.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة خلال توقيع الاتفاقية عن سعادته أيضاً لتشغيل محطة "صرة" التي ستغذي مناطق شمال الضفة الغربية، وشكره العميق لجهود الحكومة الفلسطينية والشركاء ذات العلاقة والشأن ممثلةً برئيس الوزراء د.محمد أشتيه، ورئيس سلطة الطاقة م.ظافر ملحم، بالإضافة لمكتب رئيس الوزراء،
ومجلس إدارة شركة كهرباء القدس وطاقمها الفني لما بذلوه من جهود ضخمة، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة النقل زياد جويلس، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد عديلي ورئيسها التنفيذي م.حمدي طهبوب، وكافة الاستشاريين وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز.
بدروه، قال رئيس الوزراء خلال استقبال الجهات الموقعة للاتفاقية بمكتبه في رام الله "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".
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