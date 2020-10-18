مسؤول إسرائيلي يطالب حماس بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين مقابل علاج عريقات

انتقد عضو الكنيست عن حزب اليمين بتسلئيل سموتريتش، قرار إسرائيل توفير الرعاية الطبية لأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات دون لمطالبة بالإفراج عن الإسرائيليين الأسرى لدى حماس



وقال سموتريتش، وفق القناة الإسرائيلية السابعة: "إننا نقدم رعاية طبية إنسانية لأعدائنا دون المطالبة أو تلقي معاملة إنسانية مماثلة بإعادة جثث جنودنا المحتجزين لدى حماس".





وأضاف: "علاج عريقات ليس أخلاقيًا ولا منطقيًا، ويجب ألا يكون هناك فرق في التعامل بين غزة ورام الله".



وفق وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه سيتم نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وكان الخميس الماضي، قد أعلن عن إصابة عريقات بفيروس (كورونا)، حيث قالت منظمة التحرير، عبر حساب عريقات على موقع (تويتر): "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا".





رام الله - دنيا الوطن