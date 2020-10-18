(أونروا) تُعلن الفئات المستثناة من توزيع الكابونات الغذائية بقطاع غزة

قال المستشار الإعلامي في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إن المنظمة الدولية تعتبر أن جميع لاجئي قطاع غزة أصبحت أوضاعهم صعبة للغاية ولا يوجد فرق بين فقر مدقع وفقر مطلق، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع جماعي للإمكانيات.





وأضاف أبو حسنة، وفق إذاعة (القدس): "سيتم استثناء عدة فئات من توزيع الكابونات، خاصة من لديه دخل مستقر وثابت ويكفيه، وجميع المعايير القديمة لم تعد صالحة اليوم لاستخدامها في توزيع الكابونات على اللاجئين, وما يحكمنا الآن هو هل يوجد لديه دخل كافي أم لا.



وتابع: "سيتم تسليم كميات السكر والعدس والرز في الدورة القادمة بشكل مضاعف، وأونروا بدأت بتشغيل بعض العمال على بند البطالة في بعض قطاعات الوكالة، وسيتم توزيع الكتب المدرسية يوم الثلاثاء القادم وفق إجراءات وضوابط صحية مشددة".



وأكمل: "لم يحدد موعد العودة إلي المدارس بصورة حاسمة ستتضح الصورة خلال الأيام القادمة، وحصلنا على 25 مليون دولار كدعم للوكالة من السعودية، وهناك تحركات كبري للحصول على دعم مالي للاستمرار في العمل ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين".



رام الله - دنيا الوطن