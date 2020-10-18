(فتح): نقل عريقات لمستشفى هداسا الإسرائيلي لا علاقة له بإصابته بـ(كورونا)

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح)، منير الجاغوب، إن نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات لمستشفى هداسا لا علاقة له بإصابته بفيروس (كورونا).





وأوضح الجاغوب، في منشور له عبر "فيسبوك": "الأمر بسبب مضاعفات صحية مرتبطة بعملية زراعة الرئتين التي خضع لها الدكتور قبل ثلاثة أعوام".





وأضاف الجاغوب: "قد تم اختيار هذا المستشفى بسبب كونه أقرب المستشفيات التي تحتوي على الأجهزة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل".



وفي وقت سابق، أعلنت دائرة شؤون المفاوضات، أن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، المصاب بفيروس (كورونا)، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المستشفيات في أراضي الـ 1948، لما يتطلب وضعه من عناية ورقابة طبية خاصة".



وفق وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه سيتم نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وكان الخميس الماضي، قد أعلن عن إصابة عريقات بفيروس (كورونا)، حيث قالت منظمة التحرير، عبر حساب عريقات على موقع (تويتر): "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا".





رام الله - دنيا الوطن