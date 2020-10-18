القناة السابعة: التوقيت الصيفي ينتهي في هذا الموعد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت القناة السابعة الاسرائيلية، أن التوقيت الصيفي، سينتهي ليل السبت الاحد المقبلين، 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر، عند الساعة الثانية صباحا.



وأشارت القناة الاسرائيلية، إلى أنه سيتم إعادة عقارب الساعة الى الخلف 60 دقيقة، وسيستمر التوقيت الشتوي حتى يوم 13 آذار/ مارس 2021.