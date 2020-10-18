بداية نابلس: الأشغال الشاقة 10 سنوات لمدان بتهمة هتك العرض بالعنف لقاصر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبدالله سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ع،ع) عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الخامسة عشرة من عمره خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت علية بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات .



جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.