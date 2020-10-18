ماليزيا تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ماليزيا خلال اليوم الأخير رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، 871 إصابة، وهي أعلى حصيلة يومية في ماليزيا حتى الآن.



وأعلنت السلطات الصحية الماليزية عن أن هذه الحصيلة هي الأكبر، بالنسبة لعدد الإصابات خلال 24 ساعة، منذ بدء الجائحة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 20498، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



كما وسجلت الصحة الماليزية سبع وفيات جديدة نتيجة الإصابة بـ(كورونا)، ليرتفع إجمالي عدد وفيات (كورونا) إلى 187، بعد فرض عمليات إغلاق مستهدفة هذا الشهر.



ويشهد العالم أرقاما قياسية على صعيد عدد الإصابات والوفيات في العديد من الدول، حيث جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها للإلتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية كافة.