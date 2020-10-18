العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة



وأضاف: "إن قوة كبيرة إنطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط".





رام الله - دنيا الوطنأعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة خلال عملية أمنية بشمال البلاد.وقال رسول في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكونة من 11 عُنصراً من تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).