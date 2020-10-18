العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة خلال عملية أمنية بشمال البلاد.
وقال رسول في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكونة من 11 عُنصراً من تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضاف: "إن قوة كبيرة إنطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط".
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة خلال عملية أمنية بشمال البلاد.
وقال رسول في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكونة من 11 عُنصراً من تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضاف: "إن قوة كبيرة إنطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط".
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