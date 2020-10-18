عاجل

  • (فتح): نقل عريقات لمستشفى هداسا الإسرائيلي لا علاقة له بإصابته بـ(كورونا)

عربي

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة خلال عملية أمنية بشمال البلاد.

وقال رسول في بيان صحفي: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، فكك جهاز مكافحة الارهاب شبكة إرهابية مكونة من 11 عُنصراً من تنظيم الدولة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إن قوة كبيرة إنطلقت وقُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط".

أخبار ذات صلة

وزير الري المصري يحذر من ملء سد النهضة وتشغيله دون تنسيق

وزير الري المصري يحذر من ملء سد النهضة وتشغيله دون تنسيق

الأردن يبدأ حربه على &#34;البلطجية وزعران الآتاوات&#34;

الأردن يبدأ حربه على "البلطجية وزعران الآتاوات"

فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة

فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة

مصر: حرب تصريحات بين وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف.. تعرف على القصة كاملة

مصر: حرب تصريحات بين وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف.. تعرف على القصة كاملة

مؤتمر في السودان لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

مؤتمر في السودان لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

الأزهر: الاستيطان لن يُغيّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

الأزهر: الاستيطان لن يُغيّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الشرطة تفض خمسة تجمعات لحفلات زفاف في قلقيلية

الشرطة تفض خمسة تجمعات لحفلات زفاف في قلقيلية

مواجهات خلال اقتحام مخيم العروب واعتقال محرر من بيت أمر

مواجهات خلال اقتحام مخيم العروب واعتقال محرر من بيت أمر

نقل &#34;صائب عريقات&#34; إلى مستشفى بالقدس بعد تدهور حالته الصحية

نقل "صائب عريقات" إلى مستشفى بالقدس بعد تدهور حالته الصحية

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو &#34;غير قانوني&#34;

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو "غير قانوني"

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

منوعات

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

قرار عاجل بشأن الإفراج قريبًا عن سما المصري

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

شاهد: مها أحمد عن مرض ابنها: مبيقفش على رجله ومنعرفش عنده إيه

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية &#34;على رمش عيونها&#34;

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها"

حمدي الوزير: &#34;أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين&#34;

حمدي الوزير: "أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين"

عربي

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة

العراق: تفكيك شبكة تابعة لتنظيم الدولة

الأردن يبدأ حربه على &#34;البلطجية وزعران الآتاوات&#34;

الأردن يبدأ حربه على "البلطجية وزعران الآتاوات"

فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة

فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة

مصر: حرب تصريحات بين وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف.. تعرف على القصة كاملة

مصر: حرب تصريحات بين وزير الإعلام ورؤساء تحرير الصحف.. تعرف على القصة كاملة