نتنياهو: فك الإغلاق بإسرائيل ليس لاعتبارات سياسية





ودعا نتنياهو خلال افتتاح اجتماع الحكومة الجمهور الأرثوذكسي المتطرف إلى اتباع الإرشادات للحد من انتشار كورونا.





وقال نتنياهو وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "هذه المرة نترك الحجر الصحي بحذر ومسؤولية، بالضبط حسب المخطط الذي اقترحه لنا الخبراء ووزارة الصحة بما في ذلك المدن الحمراء".





وأضاف: خلافا لما تردد في وسائل الإعلام لم نوافق على أي تغيير في المخطط الذي قدمه لنا الخبراء وأنا أرفض بشدة الادعاءات حول الاعتبارات السياسية لفك الجحر الصحي.

رام الله - دنيا الوطننفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود اعتبارات سياسية في الخروج من الحجر الصحي وفك قيود الإغلاق.