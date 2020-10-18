نتنياهو: فك الإغلاق بإسرائيل ليس لاعتبارات سياسية
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود اعتبارات سياسية في الخروج من الحجر الصحي وفك قيود الإغلاق.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود اعتبارات سياسية في الخروج من الحجر الصحي وفك قيود الإغلاق.
ودعا نتنياهو خلال افتتاح اجتماع الحكومة الجمهور الأرثوذكسي المتطرف إلى اتباع الإرشادات للحد من انتشار كورونا.
وقال نتنياهو وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "هذه المرة نترك الحجر الصحي بحذر ومسؤولية، بالضبط حسب المخطط الذي اقترحه لنا الخبراء ووزارة الصحة بما في ذلك المدن الحمراء".
وأضاف: خلافا لما تردد في وسائل الإعلام لم نوافق على أي تغيير في المخطط الذي قدمه لنا الخبراء وأنا أرفض بشدة الادعاءات حول الاعتبارات السياسية لفك الجحر الصحي.
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