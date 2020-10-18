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اشتية: تشغيل محطتي قلنديا وصرة ينهي مشاكل الكهرباء في معظم محافظات الوطن

اشتية: تشغيل محطتي قلنديا وصرة ينهي مشاكل الكهرباء في معظم محافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إحراز تقدم مهم في إنهاء مشاكل التيار الكهربائي في معظم محافظات الوطن، عقب تشغيل محطات قلنديا وصرة وقريبا بيت أولا.

جاء ذلك خلال استقباله الجهات ذات العلاقة في مكتبه عقب توقيع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة كهرباء محافظة القدس، اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا الكهربائية، التي ستتم تغذيتها بـ 100-150 ميغاواط، ما سيخفف العبء على "كهرباء القدس" في محافظتي رام الله، والقدس، وسيسمح لها بإعادة ترتيب أحمالها بما سينعكس إيجابا على محافظة بيت لحم، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع: "بتشغيل محطة توزيع قلنديا سيتم إنهاء انقطاع تيار الكهرباء في محافظات رام الله والبيرة، والقدس، وبيت لحم، وقبل أسبوعين شغلنا محطة صرة التي أنهت انقطاعات التيار في محافظتي نابلس وطولكرم، وبانتظار تشغيل محطة بيت أولا التي ستنهي الانقطاعات في الخليل".

وقال رئيس الوزراء: "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".

وأضاف،  "نعمل على تنظيم قطاع الطاقة من خلال إيجاد عنوان واحد لتجنب حالة الشرذمة التي تتمثل بوجود 114 جهة موزعة للكهرباء، وصولاً إلى إنشاء شركة كهرباء وطنية لخدمة كافة أرجاء الوطن ولتمكين التنمية الاقتصادية."

وقال اشتية: "نجسد الدولة على الأرض من خلال بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات كافية، في مختلف القطاعات، وذات جودة وسعر مناسب للمواطن، رغم ان عملنا لم يتوج حتى اللحظة بإنهاء الاحتلال لكن كل هذا الجهد هو رافعة للدولة وللاستقلال."

بدوره، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: إن "العمل المشترك وتعاون جميع الأطراف والمتابعة الدائمة من مكتب رئيس الوزراء كلها جعلت هذا الإنجاز الذي سينهي معاناة استمرت لسنوات ممكنا، والعمل جار على تشغيل المحطة الثالثة في بيت أولا".

بدوره، أمل رئيس مجلس إدارة شركة النقل زياد جويلس، "أن تكون هذه الاتفاقية بداية لتوفير مزيد من الطاقة لفلسطين، وأن هذه المحطة من أكبر المحطات التي ستتم تغذيتها في الضفة الغربية".

وشدد رئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أحمد عديلي على أهمية المضي قدما في وضع وتنفيذ تشريعات لتنظيم قطاع الطاقة في فلسطين، معتبرا أن تشغيل محطتي صرة وقلنديا بارقة أمل وسط كل التحديات السياسية والاقتصادية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس هشام العمري بجهود رئيس الوزراء من أجل تشغيل المحطة، مشيرا إلى أن القدرة التشغيلية ستكون 100 ميغاواط في البداية وسترتفع حتى 150 ميغاواط، وأن الشركة تعمل على زيادة الكهرباء المستوردة من الأردن وبدء تأسيس محطة جديدة للإيفاء بالاحتياجات المتزايدة بعد 5 سنوات.

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