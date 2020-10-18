شؤون فلسطينية

مواجهات خلال اقتحام مخيم العروب واعتقال محرر من بيت أمر

مواجهات خلال اقتحام مخيم العروب واعتقال محرر من بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الأحد، بين الشبان وقوات الاحتلال، إثر اقتحام مخيم العروب شمالي الخليل، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وأطلقت قنابل الغاز داخل عمارة سكنية لعائلة البطاط، ما تسبب بإصابة عدد من قاطنيها بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، بينهم ثلاثة أطفال، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل غاز مسيل للدموع، داخل منزل في المخيم العروب.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد مرشد الزعاقيق (24 عاما)، أثناء تواجده في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة.

ويشهد مخيم العروب مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم فيه.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزا.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطنا، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على
التوالي.

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