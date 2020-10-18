قناة إسرائيلية: نقل "صائب عريقات" إلى مستشفى بالقدس بعد تدهور حالته الصحية

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه جرى نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى القدس بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



ونقل الموقع عن نجمة داوود الحمراء قولها: "تم نقل صائب عريقات إلى مستشفى (هداسا عين كارم) بالقدس، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس (كورونا)".



وكان الخميس الماضي، قد أعلن عن إصابة عريقات بفيروس (كورونا)، حيث قالت منظمة التحرير، عبر حساب عريقات على موقع (تويتر): "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا".