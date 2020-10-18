شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة
رام الله - دنيا الوطن
حملت وزارة الخارجية والمغتربين إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأسير البطل ماهر الاخرس، المستمر في رفض سياسة الاعتقال التعسفي، وفي اضرابه منذ 84 يوما، واعتبرت ان تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، واحتجاجًا على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة.

وأدانت الوزارة الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين، وتؤكد أن هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي تجاه ابناء شعبنا تأتي من أجل قمعنا وقمع حرية الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، هو نظام متواطئ واداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة على أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الاسير ماهر الأخرس، وانتهاكهم المتعمد والواضح للحق بالحياة، وازدرائهم لحياة أبناء شعبنا.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والافراج عن جميع الاسرى الابطال، وعن الأسير ماهر الاخرس.

أخبار ذات صلة

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو &#34;غير قانوني&#34;

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو "غير قانوني"

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

محكمة بغزة تقضي بإعدام ثلاثة أشخاص شنقاً بتهمة قتل مواطنيْن من عائلة أبو مدين

محكمة بغزة تقضي بإعدام ثلاثة أشخاص شنقاً بتهمة قتل مواطنيْن من عائلة أبو مدين

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى مصر وأمريكا

وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى مصر وأمريكا

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

المركز يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصياد ياسر الزعزوع

المركز يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصياد ياسر الزعزوع

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة

وزارة الخارجية والمغتربين: اعتقال الأسير ماهر الأخرس انتهاك للحق بالحياة

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو &#34;غير قانوني&#34;

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو "غير قانوني"

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

المجلس الثوري: بيان الدول الأوروبية الرافض للاستيطان ينسجم مع القانون الدولي

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى مصر وأمريكا

وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى مصر وأمريكا

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة

المركز يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصياد ياسر الزعزوع

المركز يطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصياد ياسر الزعزوع

منوعات

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

حكاية ثلاث صور ظهرت فيهم كنزي عمرو دياب بحركة يد خادشة

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

صور: ناهد السباعي بالأبيض في جلسة تصوير.. ومتابعون: الجمال عدى الكلام

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية &#34;على رمش عيونها&#34;

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها"

حمدي الوزير: &#34;أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين&#34;

حمدي الوزير: "أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين"

شاهد: نيللي كريم: تزوجت 17 سنة من ورا أهلي..وهذا قراري بشأن زواجي الثالث

شاهد: نيللي كريم: تزوجت 17 سنة من ورا أهلي..وهذا قراري بشأن زواجي الثالث

شاهد: بنفس ملابسها في عزاء محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بحفل عمرو دياب

شاهد: بنفس ملابسها في عزاء محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بحفل عمرو دياب

عربي

مؤتمر في السودان لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

مؤتمر في السودان لتشجيع التطبيع مع إسرائيل

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

الأزهر: الاستيطان لن يُغيّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

الأزهر: الاستيطان لن يُغيّر من حقيقة عروبة الأرض وأن الكيان الصهيوني مغتصب لأراضي الفلسطينيين

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)