المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير وهو "غير قانوني"





وأشار إلى أن عدداً من السفراء والقناصل الأوروبيين سيقومون غداً الاثنين بزيارة للمناطق المهددة بالمصادرة في جنوب الخليل والخميس المقبل إلى مناطق "E1" في القدس.



وأضاف في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين)، أن هذه التحركات تشير بشكل واضح أن على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان والهدم وترحيل المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم.



وأوضح عثمان أن ما يقوم به الاتحاد الأوربي على الأرض من خلال المشاريع الكبيرة التي تنفذ في المناطق "ج" في داخل القدس الشرقية، هو محاولة للحفاظ على الهوية والوجود الفلسطينيين وحل الدولتين الذي يدعمهم القانون والشرعية الدوليين.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، شادي عثمان اليوم الأحد: إن موقف الاتحاد من الاستيطان لم يتغير، وان جميع ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استيطانية غير قانونية.