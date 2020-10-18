"جودة البيئة": الاحتلال يسيطر على 36 منطقة بالضفة تحت مسمى "محمية طبيعية"

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة، عيسى موسى: إن هناك العديد من المناطق التي تم اعلانها كمحميات طبيعية من قبل سلطات الاحتلال بهدف تحويلها الى معسكرات للاحتلال والى مستوطنات حيث يوجد في الضفة 50 محمية طبيعية 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية وحوالي 36 تقع في الاراضي المصنفة ج التي وتقع تحت السيطرة الاسرائيلية.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الـ 11 ألف دونم التي أعلن الاحتلال عن مصادرتها لتحويلها لمحميات طبيعية هي في الحقيقة، أراضٍ زراعية خصبة في منطقة أريحا وجنوب الجفتلك ودير حجلة والمنطقة الشرقية لتياسير في طوباس.



وبيّن موسى أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، وإنما بدراسات ميدانية وهناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة حيث هناك مواصفات خاصة، مضيفاً أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.