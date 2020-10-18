فتوح يشيد ببيان القوى الأوروبية الرافض للإستيطان





رام الله - دنيا الوطنأشاد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح بموقف القوى الاوروبية الكبرى، الرافض لقرار حكومة الاحتلال ومصادقتها على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وثمن فتوح في تصريح له اليوم، دعوة وزراء خارجية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2334 بكافة أحكامه، مؤكدين أنهم لن يعترفوا بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين، وإن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وشدد فتوح على ضرورة أن يكون هناك تدخلاً دولياً عاجلاً وتحركاً فاعلاً لدعم القضية الفلسطينية، ولجم حكومة الاحتلال من خلال القانون الدولي، مؤكدا على مواصلة إتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات والاحزاب في العالم، وحثها على الوقوف إتجاه خروقات الاحتلال، ودعم القضية الفلسطينية على أساس المواثيق والأنظمة والقانون الدولي في وقف عدوان الاحتلال الذي يتعرض له شعبنا.