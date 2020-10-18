محكمة بغزة تقضي بإعدام ثلاثة أشخاص شنقاً بتهمة قتل مواطنيْن من عائلة أبو مدين



يأتي ذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، محالة القتل بالاشتراك، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك وذلك خلافاً لمواد القانون.



وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع، وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي شغلت الشارع الفلسطيني والتي تابع المجلس الأعلى للقضاء إنجازها باهتمام ضمن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر ، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.



يذكر بأن المدانين قاموا بقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين، وناصر عبد ربه أبو مدين بتاريخ (08/12/2016) وذلك بعد أن أعدوا العدة وأطلقوا النار عليهما بواسطة أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف و m16 ومسدس) مما أدى لوفاتهما كما هو موضح بالتقرير الطبي وذلك بوجه غير مشروع وأتلف المدانون سيارة المجني عليهما وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.



رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية غزة اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، على مواطنين أدينوا بتهمة قتل المجني عليهما، عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عاماً) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عاماً) في عام 2016.وحكمت المحكمة بمعاقبة المدان الثاني (م/د) ، والمدان الثامن (ر/د) ، والمدان التاسع (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت وعلى المدانين الأول (خ/د) والسابع (م/د) بالحبس المؤبد، وعلى المدان الرابع (ع/د) بالحبس 15 سنة تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه وعلى المدان الثالث (س/د) بالحبس مدة 10 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، وبمعاقبة المدان الخامس (ن/د) بالحبس سبع سنوات مع النفاذ تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، والاكتفاء بمدة توقيف المدان السادس (ف/د) وبمعاقبة المدان العاشر (م/ك) بالحبس 5 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، مع مصادرة السلاح المضبوط.