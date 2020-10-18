قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة

أفادت محافظة قلقيلية، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم بلغ 15 إصابة.





وأكدت في تصريح نشرته المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن جميع المصابين من المخالطين، وهي موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع إصابة واحدة، و"جيوس" سبع إصابات،

و"عزون"، بواقع "ست إصابات، و"جينصافوط" بواقع إصابة واحدة.



وأعلنت تعافي 26 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح

مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 185 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطن