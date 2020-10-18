وزارة الخارجية والمغتربين تعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى مصر وأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن فتح باب التسجيل للقيام بعملية حصر نهائية للأعداد الباقية من الطلبة والمواطنين الذين لم يسافروا الى جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذين لم يتمكنوا من شراء تذاكر سفر على رحلة الملكية الى القاهرة يوم الثلاثاء القادم 20/10/2020، وذلك بهدف تامين سفرهم على رحلة قادمة.



وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين ان هذا التسجيل هو الفرصة الأخيرة التي توفرها الوزارة لتأمين سفر طلبتنا الأعزاء للالتحاق

بدراستهم في الجامعات المصرية، ولن تقبل اية طلبات للتسجيل او الإضافة بعد اغلاق منصة التسجيل الالكتروني.



كما يعلن الفريق عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الامريكية للالتحاق بدراستهم، أعمالهم واسرهم.