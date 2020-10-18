شاهد: تحديث الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بقطاع غزة



وبحسب الخارطة الوبائية، فقد بلغ عدد الاصابات بالفيروس بين المواطنين، إلى 4645 إصابة.



وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 119 إصابة جديدة بين المواطنين، بفيروس (كورونا) المستجد.













رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تفاصيل الخارطة الوبائية الجديدة، لتفشي فيروس (كورونا) في القطاع غزة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.