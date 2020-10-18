شؤون فلسطينية

غزة: "الصحة" تتسلم عشرة أجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى (كورونا) بالقطاع

غزة: "الصحة" تتسلم عشرة أجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى (كورونا) بالقطاع
خاص دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، عشرة أجهزة تنفس صناعي، وذلك بتعليمات من وزيرة الصحة، د.مي الكيلة، للمساعدة في علاج مرضى (كورونا) بالقطاع.

وقال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، د.فتحي أبو وردة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إنه بناءً على تعليمات من وزيرة الصحة، فقد تم استلام عشرة أجهزة تنفس صناعي، وهي جزء من مساعدات قدمها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، مخصصة لقطاع غزة.

وأضاف أبو وردة أن هذه الأجهزة ستحول إلى المستشفى الأوروبي، المخصص لعلاج مرضى فيروس (كورونا) في القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، تسلمت قبل يومين، جزءاً من منحنتين مقدمتين من الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى بقيمة إجمالية تصل الى 11 مليون دولار.

جاء ذلك في مستودعات الوزارة برام الله، بحضور الكيلة، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر القطامي، ورئيس المجلس الاقتصادي للتنمية - بكدار محمد ابو عوض والمهندس هاني أبو دياب مستشار البنك الاسلامي للتنمية، ووكيل وزراة الصحة د. وائل الشيخ ومسؤولين في الوزارة.

وقالت الكيلة: إن الوزارة أن المنحة الأولى بقيمة 5 ونصف مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبتنفيذ من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار، ومنحة بقيمة 5 ونصف مليون دولار من صندوق الأقصى وبإدارة البنك الاسلامي للتنمية وبتنفيذ من المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار – بكدار، وذلك دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذه المنح تشمل تمويلاً لتشغيل وتوريد وتركيب أجهزة ومعدات طبية لصالح مشافي وزارة الصحة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.




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