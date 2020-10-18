نادي الأسير: الأخرس وصل إلى المراحل الأشد حرجاً والأكثر دقة

الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير في سجون الاحتلال، ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تدهور كبير في حالته الصحية.



وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن إضراب الأسير ماهر الأخرس وصل إلى المراحل الاشد حرجا والـكثر دقة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود في الساعات القادمة بما يكفل له السلامة والانتصار في معركته ضد الاعتقال الاداري.



ودعا فارس في حديث لاذاعة صوت فلسطين، الحركة الوطنية الفلسطينية إلى ضرورة المسارعة باتخاذ قرارات حازمة لمقاطعة كل ما يسمى بمؤسسات القضاء الاسرائيلي العسكرية والمدنية، لأن التعامل معها يضفي عليها نوعا من الشرعية.