مستوطنون يجرفون أراضٍ في عوريف جنوب نابلس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية عوريف، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان، شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافات تابعة لمستوطنين تقوم بأعمال تجريف في جزء من الأراضي المحاذية لمستوطنة (يتسهار)، في منطقة الجوز في قرية عوريف جنوب نابلس.



وأضاف: أن أعمال التجريف شرق القرية ما زالت مستمرة، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.