"الخارجية": إجراءات وممارسات الاحتلال تفيد باستمرار تنفيذ مخطط الضم





وشددت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذا ما تدركه جميع دول العالم التي ترفض ذلك، وتؤيد أيضا إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو من عام 67.



وأكدت جادو على أهمية المواقف الأخيرة ظهرت من الاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط في الأمم المتحدة ومصر وأصدروا بيانات في غاية الوضوح والتي طالبت بوقف سياسات الاحتلال، واعتبرتها تقويضا لحل الدولتين وقرارات مخالفة للقانون والشرعية الدوليين.



وأضافت وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه المواقف لكن المطلوب اليوم من جميع دول العالم مواقف وخطوات اكبر وأوضح، منها فرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على التوقف عن ممارساتها واعتداءاتها اليومية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.



وطالبت جادو الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين خاصة في أوروبا إلى الإسراع في إعلان ذلك، كردٍ أساسي لحماية حل الدولتين، وعلى اعتداءات اسرائيل المتكررة وبشكل يومي بحق شعبنا الرامية إلى فرض واقع جديد لأجل تعزيز دولة الابرتهايد.



وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتأخر فتح تحقيق جنائي بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وأبرزها الاستيطان، قالت جادو: إنهم على اتصال دائم مع المحكمة بشكل مستمر ودوري في ظل الممارسات والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بحق المدعية العامة، فاتو بنسودا وعلى قضاة المحكمة والعقوبات التي تفرض عليهم، لكننا نثق بالعدالة الدولية والتزام هؤلاء بالشرعية والقانون الدوليين.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وكيل وزارة الخارجية، أمل جادو أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات على الأرض هو دليل على استمرار تنفيذ مخططات الضم وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا لما يسمى بـ (صفقة القرن) وبشكل يترافق مع فرض وقائع جديدة على الأرض في محاولة لإنهاء حل الدولتين.