الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا في نابلس





وأضافت: على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأمن الوطني وألقت القبض على المشتكى عليه وضبطت في منزله قطعة سلاح أتوماتيكي وتبين فيما بعد أن هذا الشخص مطلوب في عدة قضايا.



وأكدت الشرطة انها تحفظت على المشتبه به مدة 24 ساعة لحين إحالته والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً .





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض على مشتبه به بعدة قضايا سرقة وتهديد لمواطنين، وضبطت بحوزته سلاح أتوماتيكي شرقي مدينة نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح صحفي: أن الشرطة تلقت شكوى من قبل مواطن حول قيام شخص بتهديده بسلاح ناري.