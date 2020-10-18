شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا في نابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على مشتبه به بعدة قضايا سرقة وتهديد لمواطنين، وضبطت بحوزته سلاح أتوماتيكي شرقي مدينة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح صحفي: أن الشرطة تلقت شكوى من قبل مواطن حول قيام شخص بتهديده بسلاح ناري.

وأضافت: على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأمن الوطني وألقت القبض على المشتكى عليه وضبطت في منزله قطعة سلاح أتوماتيكي وتبين فيما بعد أن هذا الشخص مطلوب في عدة قضايا.

وأكدت الشرطة انها تحفظت على المشتبه به مدة  24 ساعة لحين إحالته والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً .

أخبار ذات صلة

أطبّاء لحقوق الإنسان: ماهر الأخرس قد يموت في أي يوم

أطبّاء لحقوق الإنسان: ماهر الأخرس قد يموت في أي يوم

مستوطنون يجرفون أراضٍ في عوريف جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضٍ في عوريف جنوب نابلس

تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على ضرورة تجميد العمل الاستيطاني بشكل كامل

تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على ضرورة تجميد العمل الاستيطاني بشكل كامل

&#34;الخارجية&#34;: إجراءات وممارسات الاحتلال تفيد باستمرار تنفيذ مخطط الضم

"الخارجية": إجراءات وممارسات الاحتلال تفيد باستمرار تنفيذ مخطط الضم

مباحث (كورونا) تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة بمناطق متفرقة من القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة بمناطق متفرقة من القطاع

قلقيلية: قوات الاحتلال تصعد من إرهابها على بلدة كفر قدوم

قلقيلية: قوات الاحتلال تصعد من إرهابها على بلدة كفر قدوم

عضو (كنيست): النواب العرب أجروا سلسلة اتصالات للإفراج عن الأسري ماهر الأخرس

عضو (كنيست): النواب العرب أجروا سلسلة اتصالات للإفراج عن الأسري ماهر الأخرس

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجرفون أراضٍ في عوريف جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضٍ في عوريف جنوب نابلس

تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على ضرورة تجميد العمل الاستيطاني بشكل كامل

تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على ضرورة تجميد العمل الاستيطاني بشكل كامل

&#34;الخارجية&#34;: إجراءات وممارسات الاحتلال تفيد باستمرار تنفيذ مخطط الضم

"الخارجية": إجراءات وممارسات الاحتلال تفيد باستمرار تنفيذ مخطط الضم

مباحث (كورونا) تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة بمناطق متفرقة من القطاع

مباحث (كورونا) تُغلق 89 محلًا ومنشأة مخالفة بمناطق متفرقة من القطاع

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا في نابلس

الشرطة تلقي القبض على مشتبه به بعدة قضايا في نابلس

قلقيلية: قوات الاحتلال تصعد من إرهابها على بلدة كفر قدوم

قلقيلية: قوات الاحتلال تصعد من إرهابها على بلدة كفر قدوم

عضو (كنيست): النواب العرب أجروا سلسلة اتصالات للإفراج عن الأسري ماهر الأخرس

عضو (كنيست): النواب العرب أجروا سلسلة اتصالات للإفراج عن الأسري ماهر الأخرس

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

منوعات

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

أحلام تكشف جنسية حبيبة ابنها.. وتضع شرطاً للموافقة عليها

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مريم حسين تكشف عن تلقيها عرض زواج سري من اماراتي.. فكيف ردت عليه؟

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

مطرب مصري شهير يثير الجدل حول اعتزاله الفن وتوجيه نشاطه للابتهالات

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

نجوى كرم: (كورونا) لا صابتنا ولا شافت عتبة بيتنا

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية &#34;على رمش عيونها&#34;

شاهد: هنادي مهنا ترقص على أغنية "على رمش عيونها"

حمدي الوزير: &#34;أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين&#34;

حمدي الوزير: "أتقنت دور المتحرش لتكريه الناس في المتحرشين"

شاهد: نيللي كريم: تزوجت 17 سنة من ورا أهلي..وهذا قراري بشأن زواجي الثالث

شاهد: نيللي كريم: تزوجت 17 سنة من ورا أهلي..وهذا قراري بشأن زواجي الثالث

شاهد: بنفس ملابسها في عزاء محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بحفل عمرو دياب

شاهد: بنفس ملابسها في عزاء محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بحفل عمرو دياب

شاهد: رانيا يوسف: بحط (جاز) في شعري..وربنا خلقني حرة وبلبس على راحتي

شاهد: رانيا يوسف: بحط (جاز) في شعري..وربنا خلقني حرة وبلبس على راحتي

شاهد: بعد الصور والفيديوهات الجريئة.. الكويت تسجن وتُرحل (كيم كردشيان) العرب (سازديل)

شاهد: بعد الصور والفيديوهات الجريئة.. الكويت تسجن وتُرحل (كيم كردشيان) العرب (سازديل)

عربي

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء بلاده والإمارات بسبب بضائع غير صالحة

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

تونس: تسجيل قفزة جديدة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 138 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل

اليوم.. مؤتمر في السودان بهدف التطبيع مع إسرائيل