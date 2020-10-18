قلقيلية: قوات الاحتلال تصعد من إرهابها على بلدة كفر قدوم





وأشار في السياق إلى ما تقدمه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من توفير وسائل تعزيز الصمود وتسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم، كشق طرق زراعية وتوفير غرف زراعية، في محاولة لمنع وعرقلة وصول المستوطنين لهذه الارضي وإقامة بؤر استيطانية فيها.



رام الله - دنيا الوطنصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إرهابها على بلدة كفر قدوم في قلقيلية من خلال زرع العبوات الناسفة وكاميرات المراقبة، وتصعيد حملة الاعتقالات، في إطار استهداف المسيرة الأسبوعية التي تنطلق من البلدة للمطالبة بفتح الشارع المغلق.وقال منسق اللجان الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بالامس ولاحقوا الشبان، وأصيب أحدهم بعيار ناري في الصدر نقل على إثرها لمشفى رفيديا لتلقي العلاج.وناشد شتيوي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، المواطنين بضرورة التوجه إلى اراضيهم =، لكي لا تبقى فريسة أمام الاحتلال والمستوطنين.