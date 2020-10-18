عضو (كنيست): النواب العرب أجروا سلسلة اتصالات للإفراج عن الأسري ماهر الأخرس





ومن بين الخطوات، إجراء اتصالات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي في محاولة لإنهاء الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عنه.



وتتزامن هذه التحركات مع الوقفات التضامنية والاحتجاجية التي يقوم بها فلسطينيو أراضي عام 48، للدعم المعنوي للأسير الأخرس.



وأشار شحادة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الأعضاء العرب في (كنيست) مع رئيس الوزراء محمد اشتية، بحث ملفات سياسية، وناقش الوضع الفلسطيني بعد تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، وما سينجم عنه من التوسيع الاستيطاني، وتهميش حقوق شعبنا.



وأضاف: أنه تم مناقشة ملفات طلاب الخط الأخضر في الجامعات الفلسطينية، إلى جانب بحث سبل تعزيز ومأسسة العلاقة بين ابناء شعبنا في كافة أرجاء الوطن.

رام الله - دنيا الوطنقال العضو العربي في (كنيست)، مطانس شحادة: إن الأعضاء العرب في (كنيست) يقومون بعدة خطوات تضامناً ودعماً للأسير ماهر الأخرس.