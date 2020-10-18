الحموري: مشروع إقامة منطقة خدمات اقتصادية فندقية وتكنولوجية بالقدس سيغير معالم المدينة









رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري، اليوم الأحد: إن مشروع إقامة منطقة خدمات اقتصادية فندقية وتكنولوجية في القدس المحتلة سيغير معالم المدينة ضمن مشروع التهويد وربط المستوطنات مع البلدة القديمة.واضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن المشروع سيخدم المستوطنين، في حين تتزايد نسبة الفقر للمقدسيين عبر التضييق عليهم لتهجيرهم وتهويد المدينة بشكل كامل.