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فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة

فيديو.. وفد أميركي إسرائيلي يتوجه للبحرين بأول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة
الطائرة الإسرائيلية المتوجهة للمنامة
رام الله - دنيا الوطن
توجه وفد أميركي إسرائيلي اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية، وذلك في أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والمنامة.

ويترأس الوفد كل من وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، حيث سيبدأ مباحثات مع المسؤولين البحرينيين، لبحث اتفاق التطبيع الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد: إن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين تبدأ اليوم، خلال مراسم في العاصمة المنامة.

وكان موقع (واللا) الإسرائيلي نقل، بأن إسرائيل والبحرين ستوقّعان، اليوم الأحد، اتفاقا "مؤقتاً" لإقامة علاقات دبلوماسية بين المنامة وتل أبيب.

ونقل الموقع، عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، لم يُسمّهم، القول، إنه سيتمّ التوقيع على "بيان مشترك حول إقامة علاقات سلام ودبلوماسية"، مُشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على الإعلان في المنامة، وبرعاية أميركية.

وسيشمل الإعلان يوم الأحد، "افتتاح سفارات" بين البلدين، بحسب المسؤولين الذي أفادوا بأنّ إسرائيل استجابت لطلب البحرين بعدم التوقيع على "معاهدة سلام" شاملة حتى الآن، بسبب انتقادات بحرينيّة داخلية، ضدّ التطبيع.


 








يتبع.. 

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