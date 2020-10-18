مستوطنون يسيجون أراضٍ في الأغوار الشمالية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سيج مستوطنون، اليوم الأحد، مساحات من الأراضي الواقعة شرق خلة "مكحول" في الأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن المستوطنين شرعوا منذ ساعات الصباح بتسييج أراضٍ شرق خلة "مكحول"، وهو امتداد لسياج وضعه المستوطنون قبل شهرين، والممتد من مستوطنة (مسكيوت)، لغاية معسكر "مزوقح"، القريب من "مكحول"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ونوه بشارات إلى أن مساحة ما سيجه المستوطنون في المنطقة الممتدة من مستوطنة (مسكيوت) حتى معسكر "مزوقح"، تقدر بـ 30 ألف دونم.