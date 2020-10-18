شاهد: فاجعة بيت لحم.. مصرع طفلين شقيقين وإصابة آخرين جراء حريق بمنزلهم





































رام الله - دنيا الوطنلقي طفلان شقيقيان، اليوم الأحد، مصرعهما، جراء حريق شب في منزل ذويهما في شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر فرع بيت لحم عبد الحليم جعافرة، بأن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للطفلين اللذين تتراوح أعمارهما بين ثلاث وأربع سنوات، ولكنهما فارقا الحياة، هذا بالإضافة الى إصابة شقيق آخر بحالة حرجة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عملية الإنقاذ متواصلة، وهناك إصابات أخرى يتم اخلاؤها من المنزل.