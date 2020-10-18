شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف "يهودا غليك" والمتطرف "فريد آساف"، وبحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية فيها.

وأفادت مصادر محلية أن رئيس مؤسسة ما تسمى "تراث الهيكل" المتطرف "يهودا غليك"، والمتحدث باسم "جماعات الهيكل" المتطرف "فريد آساف"، اقتحما باحات المسجد الأقصى برفقة عدد من المستوطنين، زاد عن الـ50 مستوطنا حتى اللحظة. 

وأشارت المصادر إلى أن شجارا كلاميا دار بين "غليك" وبعض موظفي المسجد والمواطنين المتواجدين فيه، حينما كان "غليك "يقوم بعرض بث مباشر للاقتحام، ويأخذ هو و"آساف" صورا تذكارية في باحات المسجد.

وأوضحت أن المتطرف "يهودا غليك" قام بالنفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، أثناء مغادرته المسجد.

ولفتت المصادر إلى أن الاقتحامات التي تمت بحماية قوات الاحتلال، انطلقت من باب المغاربة، أحد أبواب المسجد، وصولا إلى مصلى باب الرحمة، وانتهاء بباب السلسلة، وتخللها أداء طقوس تلمودية.

ويشار إلى أن مجموعات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى يوميا من الأحد حتى الخميس، خلال الجولات الصباحية وتستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، وفي الجولات الثانية "المسائية" وتستمر لمدة ساعة واحدة.

وفي سياق متصل، توافد فجر اليوم عشرات المصلين إلى المسجد الاقصى لصلاة الفجر، بعد انقطاع ما يقارب الشهر بسبب الإغلاقات تحت ذريعة الأعياد اليهودية و(كورونا). 

ورغم إعاقة قوات الاحتلال في الفترة الماضية وصول المصلين للمسجد الأقصى ممن يبعدون عن المسجد أكثر من "1 كم"، إلا أن الاقتحامات الاستيطانية لم تتوقف بتاتا.

وأشار نشطاء مقدسيون إلى أن سياسات الاحتلال العنصرية بحق المقدسيين والمصليين الفلسطينيين، إنما هي جزء من مخططات تفريغ المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأفادت مؤسسة "منبر الأقصى" الدولية أن 373 مستوطنا استباحوا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي وفي فترة ما يسمى بـ"عيد العرش" اليهودي.

وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم المتطرفة، جددت دعواتها لتوسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال ما يسمى بعيد "العرش " و"فرحة التوراة".

وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس.

وشهدت مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً استمر لأسابيع بسبب الأعياد اليهودية وتفشي وباء (كورونا).

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

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