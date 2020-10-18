هيئة الأسرى: تحذيرات من تراجع الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان "كمال أبو وعر"

كمال أبو وعر

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن قلقها من تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاماً) من بلدة قباطية قضاء جنين، والقابع حالياً داخل ما يسمى "عيادة الرملة".



وبينت الهيئة في تقريرها اليوم الأحد، أن الأسير أبو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، أدى الى فقدان الأسير كثير من وزنه وبات يشتكي من صعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس، وقد خضع أبو وعر لجلسات العلاج الإشعاعي بمشفى "رمبام" بمدينة حيفا بالداخل المحتل، بعد اهمال طبي مقصود من قبل ادارة سجون الاحتلال.



وأشارت إلى أنه قبل حوالي شهرين خضع الأسير أبو وعر لعملية زرع أنبوب بلاستيكي لمساعدته على التنفس، واستقرت حالته الصحية، لكن قبل حوالي أسبوع تم نقله لأخذ خزعه من حنجرته وتشخيص وضعه، وتبين أن هناك تراجع واضح على حالته الصحية، ومن المتوقع أن يخضع الأسير لجلسات علاج إشعاعي مجدداً، وأن يتم إجراء عملية مرة أخرى له لوضع أنبوب بلاستيكي بشكل دائم داخل حنجرته.



يذكر أن الأسير أبو وعر معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و 50 عاماً، وهو واحد من عشرات الأسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة، وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالاتهم.