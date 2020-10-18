"الصحة": عملية توظيف كوادر طبية جديدة بمختلف محافظات الضفة تبدأ غداً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، مسؤول ملف (كورونا)، كمال الشخرة، اليوم الأحد: إن عملية توظيف كوادر طبية جديدة في مختلف المحافظات، ستبدأ غداً.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه سيتم تزويد المراكز والمستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة لعلاج مصابي فيروس (كورونا).



وشدد الشخرة على أن الحالات التي تظهر في فلسطين ضمن معدلات الاصابات الطبيعية، مؤكداً أن المتابعة لحالة المصابين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، خففت من أعداد الوفيات.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: أنه تم توفير 20 رقم اتصال جديد للمتابعة مع المواطنين في الفترة المقبلة، ووزارة الصحة تقوم بإجراء الفحوصات لمن يلزم من المخالطين أو تظهر عليهم اعراض في جميع المحافظات.