"الصحة" بغزة: تسجيل 119 إصابة وحالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وأضافت في موجز التقرير اليومي للحالة الوبائية بالقطاع، أن هذه الأرقام تم تسجيلها، بعد إجراء 1787 فحصاً مخبرياً خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأضافت أن 63 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، قد تعافت، فيما توفيت المواطنة سارة محمود على المصري (88 عاماً)، في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، وهي من بيت حانون.



وبذلك يبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 4645 إصابة، منها حالات نشطة حاليا، 1818 حالة، ومتعافين 2800 حالة، ووفيات 27 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، 119 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.