بعد إغلاق دام 30 يومًا.. المقدسيون يتوافدون لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

توافد مئات المقدسيين لصلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بعد إغلاقه لمدة 30 يوماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ بحجة

إجراءات مواجهة جائحة (كورونا).



وخلال هذه الفترة منع الاحتلال وصول المقدسيين وعُمار الأقصى من خارج البلدة القديمة بشكل كامل، فيما قيد وصول سكان البلدة القديمة وشدد عليهم، واعتقل العشرات منهم خاصة في أيام الجُمع، وفق شبكة (ميدان القدس).



وسمح جيش الاحتلال لاقتحامات المستوطنين بشكل يومي أبرزها خلال الأعياد اليهودية واحتشادهم فيما يسمى بـ"عيد

الغفران".



ودعا المصلون أهالي البلدة القديمة وسكان القدس إلى ضرورة إعمار الأقصى وعدم تركه وحيداً، مؤكدين أهمية الرباط والتواجد فيه.



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